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Политика27 мая 2021 15:03

Президент Австрии: "Я не хочу, чтобы ЕС становился колонией США, Китая или России"

Ван дер Беллен отметил, что Евросоюзу очень трудно иметь общую точку зрения на внешнюю политику
Анастасия РЫШКОВА
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Ван дер Беллен отметил, что ЕС очень трудно иметь общую точку зрения на нашу внешнюю политику.

Ван дер Беллен отметил, что ЕС очень трудно иметь общую точку зрения на нашу внешнюю политику.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что ЕС необходима общая внешняя политика и улучшенная координация в сфере обороны, чтобы в будущем претендовать на роль важного игрока в мире, а не стать "колонией" мировых держав.

Он отметил, что ЕС мог бы быть важным игроком, но очень трудно иметь общую точку зрения на внешнюю политику.

"Президент Путин в ходе нашей беседы два года назад в Сочи обратил мое внимание на тот факт, что все 27 стран ЕС тратят на военные расходы в 3 или 4 раза больше, чем Россия. А я спросил "и кто кого боится?", - сказал Ван дер Беллен на панельной дискуссии с эстонской коллегой в Вене.

Австрийский лидер подчеркнул, что в перспективе ЕС нужно озаботиться внешней политикой и обороной.

"Я не хочу, чтобы мы становились колонией США или Китая, или России, или кого-либо еще. Мы европейцы и можем гордиться этим без высокомерия", - отметил президент.

Он добавил, что по прогнозу на 2030-2040, в мире будет четыре важных игрока - США, КНР, Россия и ЕС.