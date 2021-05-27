Центр Гамалеи: 10% россиян полностью вакцинировались «Спутником V»

10% россиян полностью вакцинировались «Спутником V».
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Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал о результатах вакцинации от коронавируса в России.
"На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", - сказал он в четверг на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".
Специалист отметил, что в странах, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей от коронавируса.
"Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает", - добавил Гущин.
Напомним, что "Спутник V" стал первым в мире препаратом для профилактики коронавируса в мире. Он был разработан и зарегистрирован летом прошлого года учеными центра имени Гамалеи. Эффективность препарата составляет 97%. Ранее о третьей фазе клинических исследований писал старейший научный журнал Lancet.
В данный момент российский препарат зарегистрирован по ускоренной программе в 67 странах мира.