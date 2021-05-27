Захарова в ответ на заявление Дуды привела в пример "нормальности" по-польски

Захарова в ответ за заявление Дуды привела пример "нормальности" по-польски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию "ненормальной страной", напомнила о действиях польских солдат в Ираке, которые, по словам дипломата, несколько лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию.

"Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 год составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400", — написала она в Facebook.

Захарова привела в пример взрыв 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра. Тогда в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск.

Она также отметила, что президент Польши не в первый раз допускает резкие высказывания в адрес России. Во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая он назвал Россию "врагом свободы".

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда, выступая в Тбилиси 26 мая, назвал Россию «ненормальной страной» и пообещал поднять вопрос отношений с Москвой на площадках ОБСЕ и сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.