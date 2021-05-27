Центробанк: россияне стали пытаться взять несколько ипотек за день

В Центробанке сообщили, что россияне стали пытаться взять несколько ипотек за день Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что россияне стали пытаться взять несколько ипотек в один день.

- Мы видим новую ситуацию, что люди берут несколько ипотечных кредитов в один день. Мы посмотрим, насколько это действительно значимая проблема или это разовые истории, которые мы встречаем, — сказала Юдаева на пресс-конференции.

Кроме того, россияне продолжают брать кредиты на первоначальный взнос на ипотеку, однако до недавнего времени доля таких случаев была невелика, добавила Юдаева.

Ранее миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян не брать кредиты. По его мнению, вместе с заманчивыми покупками, в том числе, когда речь идет о приобретении квартиры или дома, есть определённые риски.