Диетолог объяснила, какую опасность таят в себе сезонные ягоды и фрукты Фото: Павел КЛОКОВ

Диетолог-нутрициолог Инна Кононенко объяснила, какую опасность таят в себе ранние ягоды и фрукты. Сегодня на прилавках магазинов огромный выбор свежей клубники, малины и других лакомств, сезон для которых еще не наступил.

Подобные лакомства могут быть опасны для людей, страдающих от аллергии. Причем долгое время реакции на сезонные фрукты и ягоды не проявляют себя. Их предвестником может стать аллергия на цветение растений и трав.

- Если есть какие-то реакции в период активного цветения березы, ольхи, лещины, то лучше исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых — клубнику, малину, вишню, - советует Кононенко в беседе с Пятым каналом.

Аллергия на злаковые травы – это повод воздержаться от употребления клубники и земляники. А если возникают реакции на цветение сорных трав (амброзия, полынь, лебеда) – нужно исключить из рациона дыни и арбузы.

- Самым аллергичным из косточковых является персик. Максимальная концентрация раздражающего вещества содержится в кожуре фрукта, - делится эксперт.

Аллергия на сезонные фрукты и ягоды может проявлять себя по-разному. В легкой форме – это заложенность носа, чихание, зуд в глазах. В сложной - анафилактический шок.

- Анафилактический шок требует незамедлительной медицинской помощи. Так как провоцирует отек Квинке. Нужно внимательно прислушиваться к реакциям организма, - заключила врач.