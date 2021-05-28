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Общество28 мая 2021 1:27

Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

Глава государства отметил, что крайне важно, что они честно служат России
Источник:kp.ru
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Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 мая президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с профессиональным праздником - Днем пограничника.

- Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности госграниц, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, честно служат России, - подчеркнул Путин, слова которого приводятся в тексте телеграммы на сайте Кремля.