ИКАО проведет свое расследование инцидента с посадкой Ryanair в Минске Фото: REUTERS

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намерена начать свое собственное расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Минске. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

- Совет ИКАО выражает свою глубокую обеспокоенность вероятным насильственным разворотом рейса Ryanair FR4978, - говорится в сообщении.

Предполагается, что представители ИКАО будут подробно изучать всевозможные сведения и факты о посадке самолета для того, чтобы предоставить официальные данные по результатам расследования организации.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился самолет ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки воздушного судна на территории Беларуси были задержаны основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, запрещенного в Белоруссии, и россиянка Софья Сапега, которая в последствии призналась, что была редактором канала, публикующего данные представителей МВД Белоруссии.