Единую базу по киберпреступлениям планируют создать в России

В России рассматривают возможность создания единой базы по киберпреступлениям. Эта инициатива уже поддержана Минфином РФ.

По данным Банка России, число операций, которые осуществляются без согласия клиентов в 2020 году составило порядка 773 тысяч. По сравнению с годом ранее этот показатель вырос на 30%.

Также из данных МВД следует, что количество преступлений с использованием пластиковых карт достигло в 2020 году перевалило за отметку в 190 тысяч, что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года. Теперь же в стране хотят заняться разработкой единой базы по киберпреступлениям. Об это пишут "Известия" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского.