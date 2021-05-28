Россия дала разрешение на рейс Austrian Airlines в обход Белоруссии

Накануне рейс авиакомпании в обход Белоруссии был отменен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия дала разрешение авиакомпании Austrian Airlines совершить в пятницу рейс в Москву в обход Белоруссии, сообщает ТАСС.

На сайте аэропорта Домодедово указано, что рейс OS 601 прибывает в Москву в 13.45 мск.

Напомним, накануне национальная авиакомпания Austrian Airlines отменила запланированный на 27 мая рейс OS601 в аэропорт Домодедово. В авиакомпании пояснили, что Россия не давала разрешения прибыть в обход Белоруссии.

Ранее был отменен рейс AF1154 из Парижа в Москву, который должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево. В самой компании не подтвердили версию о том, что на такой шаг Air France якобы пошла из-за несогласованности маршрут облета территории Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 27 мая 2021, был отменен еще один рейс Air France в Москву в обход Белоруссии.