Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Сергей Собянин, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в российской столице стабилизировалась. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, указав на то, что роста числа выявляемых случаев заражения COVID-19 нет, а также отмечено падение по данным госпитализации.

«У нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю даже "упали" (данные) и по госпитализации, и по количеству выявленных больных» - заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1», отметив, что пока сам уровень заболевания все равно остается достаточно высоким, поэтому нельзя забывать «беречься, прививаться»,

Напомним, ранее московский мэр призвал как можно скорее пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, отметив, что сделать прививку от COVID-19 – долг каждого ответственного человека, который заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявлено 9 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост инфицированных составил 3 274. Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране составляет 5 044 459 человек.