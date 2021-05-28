В США назвали "ударом по американскому престижу" российский ЗРК С-500

Журналисты назвали "ударом по американскому престижу" российский ЗРК С-500. Фото: КРАСИЛЬНИКОВ Станислав/ТАСС

Россия скоро получит зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500, который способен противостоять продвинутым стелс-платформам НАТО. Об этом пишет National Interest.

Как пишет автор статьи, эта система является одним из самых эффективных ответов России на американские самолеты-невидимки F-35 Lightning II и F-22 Raptor. С-500 не только превосходит своего предшественника С-400, но и имеет новые возможности.

- С-500 — удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, — приводит издание слова генерального конструктора концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павла Созинова.

Ранее эксперт Питер Хьюсси сообщил, что США в скором времени могут столкнуться с ситуацией, при которой у государства на вооружении останутся только устаревшие и буквально ржавеющие межконтинентальные баллистические ракеты полувековой давности. Специалист в своей статье подверг критике сторонников программы по продлению срока службы американских ракет Minuteman III, указав на необходимость создания в США новых ядерных ракет стратегического сдерживания.