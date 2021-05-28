Минздрав: вакцина "Спутник Лайт" будет использоваться в России в основном для лиц до 60 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» будет использоваться в России преимущественно для лиц до 60 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В России он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», - приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Как писал сайт kp.ru, 20 мая Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через три недели.

Напомним, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была разработана и зарегистрирована в России в начале мая текущего года учеными центра имени Гамалеи. Эффективность препарата составляет 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих две прививки. По данным ученых, новый препарат эффективен против всех новых штаммов коронавирусной инфекции. Врачи не зафиксировали серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутник Лайт".