РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток" Фото: REUTERS

Министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в Москве Шафкат Али-Хан подписали соглашение, которое позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода «Пакистанский поток» (бывший проект «Север – Юг»). Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Как говорится в сообщении российского министра, профильные ведомствами двух стран провели большую работу по подготовке данного протокола.

«Его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта», - заявил глава ведомства, отметив, что это поможет Пакистану укрепить собственную энергетическую безопасность, а также «повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии»

Напомним, Россия и Пакистан приняли решение о переименовании газопровода «Север-Юг» в Пакистанский поток в конце марта этого года. Российские инвесторы получат в проекте по меньшей мере 26 процентов. В него войдут Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Евразийский трубопроводный консорциум», но контрольным пакетом будет владеть пакистанская сторона.

Решение о строительстве газопровода «Север-Юг» страны приняли еще в 2015 году. Газопровод должны были сдать полностью еще в 2018 году, но сроки постоянно сдвигали. Протяженность «Пакистанского потока» составит 1,1 тысяч километров.