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Общество28 мая 2021 18:38

Крупный аптечный хаб Сбера начал работу в Самарской области

Жители региона смогут быстрее получать необходимые лекарства
Сергей ЧЕРНЫХ
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Представители Сбербанка продемонстрировали руководству области возможности развития медицины

Представители Сбербанка продемонстрировали руководству области возможности развития медицины

Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В Самаре в пятницу, 28 мая, открылся крупный аптечный хаб. Открывали его губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

Благодаря появлению хаба для жителей региона многие лекарства станут доступнее, а заказать их можно будет с доставкой на дом. До конца года количество наименований медикаментов будет увеличено до 100 тысяч.

- Ожидаем запуск еще восьми хабов на территории региона. Запланировано открытие в Тольятти, на правобережье Волги – в Сызрани и на других территориях Самарской области. Совершенно точно, для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов, - сказал Дмитрий Азаров.

Во время открытия хаба также состоялось совещание, во время которого руководству области продемонстрировали и другие возможности развития здравоохранения в регионе.

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец отметила, что глава региона и его команда особое внимание уделяют цифровизации в интересах каждого жителя области.

- Поддерживать хочется тех, у кого получается, кто вкладывает свой ресурс организационный, профессиональный в развитие технологий. Мы действительно очень серьезно сотрудничаем и поддерживаем все начинания, которые происходят в Самарском регионе. Область показывает абсолютную динамику, выделяясь среди других субъектов России, - сказала Ольга Голодец.