Путин: интеграция России и Белоруссии в Союзном государстве должна проходить не спеша

Владимир Путин заявил, что интеграция России и Белоруссии должна проходить не спеша Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что интеграция России и Белоруссии должна проходить не спеша и с учетом интересов двух стран.

Российский лидер отметил, что интеграция проходит уверенно, и работа уже дает конкретные результаты гражданам России и Республики Беларусь.

- Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов, как каждая из сторон это сама для себя определяет, — отметил Путин.

Напомним, 28 мая Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ввод в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской атомной электростанции состоится в июне 2021 года. Он отметил, что работу можно считать практически завершенной, и добавил, что это еще один хороший пример российско-белорусского сотрудничества.