Экс-глава украинской разведки умер в Египте во время дайвинга

Бывший глава внешней разведки Украины умер в Египте во время дайвинга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба МИД Украины сообщила, что бывший глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте во время дайвинга.

- По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо, — гласит сообщение пресс-службы.

Отмечается, что тело экс-главы СВР подняли на поверхность воды уже без признаков жизни. До приезда врачей ему сделали сердечно-легочную реанимацию, однако, несмотря на все предпринятые реанимационные меры, медики констатировали смерть мужчины.

В январе 2021 года умерла известная украинская актриса Ирина Токарчук. Она сыграла тетю Симу в юмористическом телесериале "Джентльмен-шоу". По словам близких актрисы, причиной ее смерти стал сердечный приступ. Сердце Ирины Токарчук Токарчук остановилось еще до приезда бригады скорой помощи: врачи пытались провести реанимацию, однако было уже поздно.