Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты вьетнамского министерства здравоохранения заявили, что нашли на территории страну новый штамм коронавирусной инфекции с характеристиками существующих «британской» и «индийской» мутаций заболевания. Об этом в субботу, 29 мая, пишет издание VnExpress.

Руководитель Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что генетическое секвенирование анализов некоторых пациентов в стране выявило наличие сразу двух распространенных штаммов коронавируса.

- «Вьетнамский» гибридный штамм инфекции, вероятнее всего, является более заразным и легко передается по воздуху. Именно в этой мутации кроется причина стремительного увеличения количества новых случаев заболевания в нашей стране, - сказал он.

Как писал сайт Kp.ru, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории РФ появились случаи заражения «индийским» штаммом коронавирусной инфекции, но наиболее опасной «индийской» мутации заболевания в государстве нет. Главный санитарный врач страны подчеркнула, что все российские вакцины эффективно защищают от всех штаммов коронавируса.