Пожар произошел на АЭС в Южной Корее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа одной из турбин атомной электростанции «Сингори-4» в городе Ульсан на юго-востоке Южной Кореи была приостановлена из-за пожара. Об этом в субботу, 29 мая, сообщил оператор станции Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики.

Прибывшие на место происшествия пожарный смогли полностью ликвидировать возгорание спустя один час. В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается также, что специалисты не зафиксировали утечки радиации после пожара.

Комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи уже начала расследование по факту возгорания. Экспертам предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

Атомная электростанция «Сингори-4», мощность которой составляется 1,4 МВт, была введена в эксплуатацию в 2019 году.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне сильный пожар произошел на нефтяной базе в Коломне. В здании загорелся резервуар с топливом объемом в одну тысячу кубических метров. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.