Первый период матча Швейцария - Россия на ЧМ-2021 по хоккею завершился вничью 0:0

Россия играет против Швейцарии. Фото: REUTERS

На ЧМ-2021 по хоккею завершился первый период матча Швейцария - Россия. Пока что команда Валерия Брагина не смогла поразить ворота соперников, но и не пропустила в свои. Стартовая 20-минутка завершилась вничью 0:0.

У обеих команд перед этим поединком было равное количество очков - по 9 баллов после 4 матчей. И пока что в целом на льду идет равная атакующая борьба, но при равных возможностях. В матче наступил перерыв в 15 минут, после которого поединок продолжится.

- Хоккей интересный, быстрый. Нам показали много видео, как играют швейцарцы. Пока что ничем не удивляют. Два дня на чемпионате мира без игр - небольшая пауза, отдохнули безо льда, чуть чуть развеялись, - сказал защитник сборной России Игорь Ожиганов в перерыве матча в эфире Первого канала.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЧМ-2021 по хоккею Швейцария - Россия.