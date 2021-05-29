Доктор Мясников назвал проблему ожирения в России национальным бедствием Фото: EAST NEWS

Проблема ожирения в России стала новым «национальным бедствием», которое со временем лишь усугубляется. Такое мнение высказал телеведущий и врач Александр Мясников, назвав виной этому, в том числе фастфуд, распространение которого, по его словам, практически не регламентировано, однако, он отметил, что даже такая пища в умеренных объёмах может оказаться полезной.

Мясников напомнил, что термин «быстрая еда» зародился в США, но в итоге именно там ввели на запрет на продажу фастфуда и газированных напитков рядом со школами. В России, тем временем, по мнению специалиста, распространение избыточного веса приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают чаще, чем от коронавирусной инфекции.

Телеведущий отметил, что фастфуд позволяет надолго утолить аппетит и придаст сил благодаря калориям. При этом в нем нет полезных веществ, однако, по крайней мере, он сможет дать бодрости.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь ... под 500 калорий. Он убивает аппетит, он даёт вам силы, и вы до ночи есть не захотите», - рекомендовал он.

Однако, специалист призвал не употреблять фастфуд постоянно, поскольку в числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, есть сахарный диабет, рак, инфаркты и инсульты.

В целом же, по его словам, абсолютно полезной и однозначно вредной пищи нет. В связи с этим во всех случаях важен разумный баланс.