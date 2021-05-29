Минтрансам РФ и Белоруссии поручили организовать взаимодействие, чтобы вернуть белорусов из Европы Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерствам транспорта России и Белоруссии поручили организовать взаимодействие с учетом периода отпусков, а также необходимости вернуть белорусов из Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидеров Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе прошедших в Сочи переговоров президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, обсуждались вопросы об организации воздушного движения.

Как отметил представитель Кремля, с учетом решения многих авиакомпаний перестановить полеты через воздушное пространство Белоруссии, а также решением европейских властей, которые считают, что «"Белавиа" больше не желанный гость в европейских городах», Минтрансам России и Белоруссии «дано поручение организовать аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России и так далее».

Напомним, на фоне инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair участники саммита ЕС запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза, а также приземляться в аэропортах стран содружества. Кроме того, несколько авиакомпаний решили не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих судов, а некоторые страны ограничили авиасообщение с республикой.