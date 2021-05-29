«Жуткий Джо»: Байден стал мемом после странного комплимента маленькой девочке

Джо Байден Фото: REUTERS

В минувшую пятницу, 28 мая, президент США Джо Байден выступил перед семьями ветеранов на военной базе «Лэнгли Юстис» в Вирджинии, и в какой-то момент суфлер, по которому американский лидер читал речь, отключился. Тогда глава Белого дома решил обратиться к девочке, по-видимому, дочери одного из военных.

«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах. Вот что я скажу, посмотри на нее. Она выглядит так, будто ей 19 лет, и сидит там, как маленькая леди, скрестив ноги», - сказал президент США.

Такой странный комплимент резко раскритиковали в сети, а тег Creepy Joe («Жуткий Джо») стал популярным в Twitter.

Один из пользователей соцсети написал комментарий от слов куратора президента, придумав просьбу помощника американского лидера, который якобы просит главу государства вести себя достойно. «Куратор Джо: Просто иди, поговори немного, НЕ ОТВЕЧАЙ НА ВОПРОСЫ, и что бы ты ни делал, не говори ничего жуткого», - написал он.

Другой пользователь отметил, что если бы такое заявление «ляпнул» предыдущий президент США Дональд Трамп, то эта новость «две недели была бы на первой полосе The New York Times и главной историей на CNN».

Некоторые просто выразили свое возмущение, отметив, что глава государства не должен позволят себе такие выходки, чтобы не спровоцировать недобрые слухи. «У нас в Белом доме действительно есть настоящий сексуальный хищник!» - написал один из пользователей.

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