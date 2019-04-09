2019-04-09T20:07:31+03:00
В мире

Понюхал волосы, потерся носами - как закапывают главного соперника Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден думал пойти на выборы, но не тут-то было...
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Джо Байден оказался в центре сексуального скандалаДжо Байден оказался в центре сексуального скандалаФото: REUTERS
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76-летний Джо Байден, почтенный демократ и правая рука Барака Обамы в 2009-2017 годах, не успел намекнуть на свое выдвижение в президенты в будущем году, как оказался в центре сексуального скандала. В его-то годы! Одна за другой всплывают «травмированные» женщины со специфическими воспоминаниями. Это совсем не тянет на «жертв» Дональда Трампа, которых ему припоминали на выборах-2016, но резонанс от этого не меньший.

«КП» разбиралась, могут ли такие обвинения помешать планам самого весомого и опытного противника Трампа в борьбе за Белый дом в 2020-м.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ?

1. «Понюхал волосы»

Первой выстрелила в конце марта экс-кандидат на пост замгубернатора штата Невада латиноамериканка Люси Флорес. Дело было в 2014 году, ей было 35 лет, она готовилась к предвыборному выступлению. В колонке для New York Magazine дама рассказала, что была опустошена, не стала мыть волосы, нанесла на них сухой шампунь и отправилась на мероприятие. И тут он!

«Когда я сделала несколько глубоких вдохов и готовилась выступить перед толпой, я почувствовала на плечах две руки. Я застыла. Почему вице-президент США прикасается ко мне? Я почувствовала, что он приближается сзади. Он вдохнул мои волосы. Почему вице-президент США нюхает мои волосы? Он поцеловал меня в затылок. Больше всего я хотела, чтобы Байден убрался. Мой мозг не мог переварить, что происходит. Я была смущена. Я была потрясена».

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Got that resist energy going on with my
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Все это подкреплено их фото. Вице-президент стоит с двумя латиноамериканками, обнимает при этом другую, а вовсе не Флорес, вся троица радостно улыбается.

2. «Дотронулся до шеи»

Второй стала бывшая помощница конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос. Далекий 2009 год, мероприятие по сбору средств в Гринвиче, штат Коннектикут.

«Эти действия не были сексуального характера, но он действительно схватил меня за голову. Он положил руку мне на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться со мной носами. Когда он притянул меня к себе, я думала, что он собирается поцеловать меня в губы».

Десять лет назад она промолчала, потому что «была никем». За это время высокопоставленной так и не стала, но почему бы не воспользоваться шансом прозвучать на всю страну?

3. «Положил руку на бедро»

В 2016 году в университете штата Невада проходило мероприятие по борьбе с сексуальным насилием (нарочно не придумать). Байден положил руку на бедро 19-летней Кейтлин Карусо. Теперь она рассказывает, что ерзала на стуле, чтобы «показать дискомфорт», и что его объятия продлились «слишком долго».

4. «Потрогал спину»

2012 год, мероприятие по сбору средств в Миннеаполисе. Писательница Д. Дж. Хилл с мужем (!) подошли к Байдену сфотографироваться. Политик положил руку ей на плечо, а следом опустил на спину. Миссис Хилл было «очень некомфортно».

Несмотря на возраст, Байден - один из наиболее опытных демократов, кто мог бы составить конкуренцию Трампу Фото: REUTERS

Несмотря на возраст, Байден - один из наиболее опытных демократов, кто мог бы составить конкуренцию ТрампуФото: REUTERS

ОТВЕТ КАНДИДАТА: ПОЛИТИКА - ВЕЩЬ НЕ ХОЛОДНАЯ

А что же обладатель «шаловливых рук»?

Первый случай он просто не помнит.

- Ни тогда, ни в последующие годы он и его команда не подозревали о том, что госпожа Флорес в какой-то момент испытывала неудобство, также они не помнят того, что она описывает, - заявил представитель Байдена Билл Руссо.

А сам заклеванный «горлицами» политик записал двухминутное видеообращение.

- Я пожимал руки, обнимал женщин за плечи, чтобы подбодрить и показать: «Ты можешь это сделать». Я заботился о них, слушал их. Я никогда не думал о том, что политика - вещь холодная, - признается седой как лунь Джо. - Рукопожатие, объятия, подбадривание. Сейчас все превратилось в совместные селфи. Социальные нормы меняются и сдвигаются. Я понимаю это и я слышал, о чем говорили эти женщины. Политика для меня всегда означала установление связей, но в будущем я буду более внимательным в вопросе уважения личного пространства. Это моя обязанность и я выполню это.

Мимо этой истории, конечно, не смог пройти Дональд Трамп: он повесил в своем Твиттере пародию, где за спиной извиняющегося Байдена появляется еще один Байден и начинает обнимать того за плечи и нюхать волосы. «Добро пожаловать назад, Джо!» - подписал там Дональд. «Ведете себя по-президентски, как всегда!», - ответил на это Джо.

Добро пожаловать назад, Джо! : Трамп пошутил над Байденом.

МНЕНИЕ АМЕРИКАНИСТОВ

Сергей СУДАКОВ, профессор Академии военных наук:

«Идет пристрелка»

- Несмотря на возраст, Байден - один из наиболее опытных демократов, кто мог бы составить конкуренцию Трампу. В США принято раскрывать случаи «непристойного поведения» даже если они имели место много лет назад. Но у рядовых американцев отношение к харассменту уже замылилось, его воспринимают как некий механизм борьбы. Это «опривычнивание» играет на руку Байдену. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна свалить смогли, а вот Трампа нет. Хотя его обвиняло огромное количество женщин и Хиллари приглашала их к себе на выступление.

- Зачем же тогда все эти «выстрелы из пушки по воробьям»?

- Прежде, чем вкладывать в деньги в раскрутку Байдена, истеблишмент взвешивает все «за» и «против». У бывшего вице-президента много скелетов в шкафу: и мутная история с погибшим сыном, и подозрительное обогащение, которое списывают на полученные из Киева миллиарды (после майдана он лично курировал новых правителей на Украине. - Ред.). Эти обвинения - только начало, идет пристрелка. Ему показывают: а у нас еще много чего есть.

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им. Рузвельта в МГУ:

"Отыгранный политик"

- Перспективы у Байдена неважные, звездой он уже не станет. В президенты баллотировался и ранее, но проигрывал праймериз. Он - единственный тяжеловес у демократов, но молодой радикальный электорат за собой не поведет. Отыгранный политик.

ЗВОНОК В НЬЮ-ЙОРК

Алек БРУК-КРАСНЫЙ, экс-депутат национального собрания штата Нью-Йорк от Демпартии, бизнесмен:

«Сливают свои»

- Лично мне эти обвинения кажутся смехотворными, но многим - серьезными. Полагаю, что за этим сливом стоят свои, самая левая часть демократов. Они хотят выставить на выборах женщину. Недавно Обама высказался, что в Демпартии существуют группы, которые стреляют по своим. На мой взгляд, он намекал именно на это.

- А о какой женщине-кандидате может идет речь?

- Например, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд. Я с ней работал, порядочная во всех отношениях дама.

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГА

Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, клинический психолог, писательница:

«Психологической травмы здесь быть не может»

- Может ли женщина травмироваться от невинного прикосновения и помнить о нем годами, страдать?

- Ну, если в жизни этой женщины больше ничего не происходит и ей не от чего пострадать как следует, то вполне вероятно. Конечно, все очень индивидуально в нашей психике. Пошлый шлепок ниже пояса мало кого обрадует, но есть и такие, что воспринимают это как почетный знак внимания. Описываемые ситуации совсем не тянут на травмирующие, да и на стрессовые. Напротив, скорее характеризуют с положительной стороны этого человека, который старается поддержать, подбодрить.

Конечно, нас там не было и мы не знаем, что на самом деле чувствовали эти женщины и как на самом деле прикасался к ним вице-президент. Но при любом раскладе до «психологической травмы» это очень далеко. Женщина могла получить стресс в такой ситуации, если... у нее изначально была уже нарциссическая травма близости. Это происходит в раннем детском возрасте и люди с такой травмой, если она не пролечена, не способны правильно трактовать дружеские проявления и знаки внимания, поддержку и искренность.

Удивляет, как одновременно несколько женщин стали вспоминать такие незначительные эпизоды, когда до них дотронулся влиятельный человек, причем с самыми лучшими намерениями. Как будто была дана команда "фас". Удивительно также то, что можно рассказать все то же самое, но с положительной подачей, мол, вот как он меня поддержал, это было мило, по-человечески. Вероятно, в США действительно все так озабочены своим личным пространством, что такие эпизоды способны вообще вызывать дискуссии.

МНЕНИЕ

"Больше ада!", Байден Синяя Борода, Хоттабыч и футболисты, Познер в преисподней

Взгляд публициста Максима Соколова на главные события минувшей недели (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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