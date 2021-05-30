В РПЦ призвали защитить человеческих эмбрионов законом Фото: ИВАНОВА Диана

Русская православная церковь (РПЦ) призывает к возможности распространить права человека на человеческие эмбрионы. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

По его словам, жизнь эмбрионов, также как и людей уже родившихся, должна быть защищена законом.

- Мы признаем за эмбрионом те же права, что и за родившимся человеком, мы настаиваем, что понятие прав человека должно распространяться и на эмбрионы. Мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрионами и использование их в качестве биоматериала, - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Также от добавил, что задача РПЦ заключается в этом вопросе в том, чтобы позволить родиться тем, кто имеет на это полное право.

Напомним, ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин не делать аборты, а отдавать детей церкви. По словам патриарха, в церкви ребёнка смогут воспитать и поднять на ноги, а также не будут препятствовать его встречам с мамой.