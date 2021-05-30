Bloomberg: ЕС предложит США ответить на "враждебные действия" России накануне встречи Байдена и Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления для саммита, который запланирован на 15 июня.

В документе ЕС предлагает декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

- Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий, - цитирует агентство выдержку из документа.

Также предполагается, что стороны могут заявить о совместном противостоянии Китаю.

Ранее администрация американского президента сообщала, что встреча лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в Женеве. Именно этот город сочли как наиболее вероятное место встречи глав государств.

Напомним, что в телефонном разговоре 13 апреля лидеры двух стран отметили необходимость встречи для разрешения разногласий. Позднее Байден пояснил, что говорил о возможности проведения встречи с Путиным летом в Европе.