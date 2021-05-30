Акции протеста против политики президента прошли в Бразилии

По всей Бразилии прошли акции протеста против политики президента во время пандемии Фото: REUTERS

По всей Бразилии прошли многочисленные акции протеста против политики президента Жаира Болсонару в период пандемии коронавирусной инфекции.

По информации портала G1, все участники акций были в маска, но не везде соблюдалась социальная дистанция. Протестующий требовали начать вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также вернуть программу поддержку населения в период пандемии. Кроме того, звучали призывы об отставке Болсонару.

В большинстве случаев протесты прошли мирно. Однако в Ресифи, столице северо-восточного штата Пернамбуку, местные правоохранительные органы применяли резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы. Губернатор штата выступил против таких действий полиции и пообещал провести расследование.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что он дважды заразился коронавирусом, о чем и сообщил согражданам. По словам ранее переболевшего "ковидом" главы государства, несколько дней назад у него появились симптомы возможного повторного заражения COVID-19, после чего он принял лекарство, и уже на следующий день "был в порядке".