Times: британская разведка считает правдоподобным лабораторное происхождение коронавируса

Разведка Великобритании считает правдоподобным лабораторное происхождение коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

Разведка Великобритании теперь считает правдоподобной версию, что причиной пандемии стала утечка коронавирусной инфекции из Уханьского института вирусологии КНР. Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в спецслужбах.

Отмечается, что изначально разведки стран Европы считали эту версию маловероятной. Однако была проведена переоценка и эта версия считается правдоподобной.

Источник издания в американской разведке выразил обеспокоенность, что подобное может произойти снова, если не найти причину появления вируса.

Кроме того, издание обратило внимание на то, что ученых, которые выдвигали версию "лабораторного" происхождения коронавируса, не публиковали в научных журналах. В частности, работу норвежского вирусолога Биргера Серенсена и профессора лондонского Университета Святого Георгия Ангуса Далглиша об искусственном происхождении коронавируса отказались публиковать почти все крупные научные издания. В итоге она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery, но основную тему работы пришлось изменить.

Ранее академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что ни одна из версий о происхождения коронавирусной инфекции в мире на данный момент не может быть официально доказана. По его мнению, это связано с тем, что сейчас не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.