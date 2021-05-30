Мурашко заявил о важности вакцинации от коронавируса для создания коллективного иммунитета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что для появления коллективного иммунитета нужно, чтобы в вакцинации приняли участие все граждане России.

"Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно", - сказал министр в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Напомним, что вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В августе прошлого года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную учеными НИЦЭМ имени Гамалеи, получившей название "Спутник V". На данный период большинство прививок в РФ сделано именно этим препаратом.