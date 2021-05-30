Российские эксперты прибыли в Египет для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

Россия и Египет планируют в скором времени возобновить авиасообщение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские эксперты в составе 12 человек прибыли в Египет для контрольной инспекции международных аэропортов курортных городов страны - Хургады и Шарм-эш-Шейха.

"Они еще раз проверят внедрение мер безопасности, функционирование камер наблюдения, процедуры досмотра пассажиров и багажа, обеспечение безопасности самолетов, процедуру входа и выхода персонала на взлетно-посадочную полосу, ситуацию с безопасностью в отелях и туристических комплексах, а также принимаемые санитарные меры в связи с пандемией нового коронавируса", - сообщили ТАСС в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.

Напомним, что 23 апреля президент РФ Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об открытии авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря.

Посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил в мае этого года, что проверка безопасности завершит весь комплекс мероприятий для восстановления авиаперевозок между двумя странами. Но при этом он подчеркнул, что реальные сроки открытия воздушных ворот зависят от ситуации с пандемией коронавируса.