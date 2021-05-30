Байден заявил, что на встрече с Путиным собирается поднять тему прав человека

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что во время своей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве собирается поднять тему соблюдения прав человека в России.

«Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не будем стоять в стороне и не позволим нарушать эти права (человека)», - сказал глава Белого дома в ходе выступления в штате Делавэр.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее и в Кремле, и в Белом доме сообщили, что первая очная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента состоится в Женеве 16 июня.