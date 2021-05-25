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В мире25 мая 2021 17:35

Белоруссия - в пролете. А Россия — в ответе?

Чем грозит Минску авиабойкот со стороны Евросоюза, И как это аукнется Москве
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Главы страны Евросоюза на общем саммите решили закрыть небо Европы для Belavia.

Главы страны Евросоюза на общем саммите решили закрыть небо Европы для Belavia.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всех своих рейсов в страны Евросоюза вот-вот лишится Белоруссия — это санкции за принудительную посадку в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. И его арест. Авиакомпании из ЕС уже начали заявлять об отказе летать над республикой. Есть вероятность, что полеты в Белоруссию, из нее и над ней могут запретить вообще всем…

Разбираемся - к чему это приведет?

МИНУС ПАРИЖ И КИЕВ. ТБИЛИСИ ПОКА ДУМАЕТ

Во вторник, 25 мая, самолеты из Минска в Европу еще летали. На он-лайн табло - лишь один отмененный рейс: в Париж. Все остальные — в Варшаву, Стокгольм или Берлин — отправлялись по расписанию. На сайте Belavia написано о прекращении полетов во Францию и Англию до 30 октября, и в Литву до 30 июня.

Главы страны Евросоюза на общем саммите решили закрыть небо Европы для Belavia. Но бойкот пока не вступил в силу — его еще должен согласовать Совет ЕС 27 мая.

Украинцы оказались расторопнее — авиасообщение с Белоруссией они прекращают в полночь на 26 мая. Об этом объявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

- От той модели, которую сейчас использует белорусский перевозчик, не останется ничего, - прокомментировал происходящее «КП» Федор Борисов из Института транспорта Высшей школы экономики. - Половина пассажиропотока в Белоруссии приходится на трансферы. Люди через Минск летят из России в Европу, на Украину... Если еще и Грузия присоединится к бойкоту (пока грузины только осудили действия Белоруссии — КП.), то бизнес рухнет.

В 2020 году чистый убыток Belavia составил 36,8 млн. долларов. Это при том, что компания, в отличие от многих перевозчиков, сохранила максимум рейсов в коронавирусное время. Есть все шансы, что 2021 год станет финансово катастрофическим, ведь 40% пассажиропотока Belavia приходится на рейсы между Россией и Украиной.

Впрочем, у Belavia остается еще несколько популярных туристических у россиян направлений: в Турцию, Египет, Израиль. Но если бортам придется облетать всю территорию Украины, то эти рейсы могут стать просто невыгодными!

ПОТЕРИ БУДУТ, НО НЕ КАТАСТРОФА

После трагедии с малазийским лайнером в Донбассе в 2014 году многие мировые авиакомпании решили облетать восток Украины стороной. Сливки с этого сняла Белоруссия. Рейсы пошли через нее — и каждый самолет платит республике за диспетчерское обслуживание.

- "Белаэронавигации" зарабатывала на транзите до 70 млн. долларов в год, - рассказал гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Получается, доход от авиатранзита приносил Белоруссии до 1% бюджета. Так как российские перевозчики не перестанут летать над Белоруссией (а это треть общего потока), то потери «Белаэронавигации» не выглядят катастрофическими.

Всех своих рейсов в страны Евросоюза вот-вот лишится Белоруссия — это санкции за принудительную посадку в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Фото: REUTERS

СТАМБУЛ И ХУРГАДА ОСТАНУТСЯ

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в страны ЕС с пересадкой в Минске и так летало мало людей. В этом смысле, туристам массово ничего не грозит.

Хуже с Украиной — прямых полетов из Москвы туда нет, а удобная пересадка была именно в Минске. Лететь в Киев через Армению или Западную Европу дольше и дороже.

Возможно, станет лучше, когда у России возобновится прямое авиасообщение с Латвией, Польшей или Турцией. Хотя бы лететь меньше, но билетов дешевле, чем у Belavia, ждать точно не стоит.

Если белорусам не запретят транзит через украинское небо, то у российских туристов останется несколько популярных направлений из Минска:

- Стамбул,

- Анталья,

- Тбилиси,

- Тель-Авив,

- Хургада,

- Шерм-аль-Шейх,

- Энфида (Тунис)

- Не надо преувеличивать трансферную роль Минска. Сейчас многие из этих направлений через Белоруссию популярны только из-за коронавирусных ограничений, - заметил Федор Борисов. - Ну, разве что кроме Тбилиси. Там — чистая политика.

ЕСЛИ НЕБО ВСЕ-ТАКИ ЗАКРОЮТ

Евросоюз отправил запрос в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием закрыть Белоруссию вообще для всех самолетов. Экстренное заседание по этому вопросу назначено так же на 27 мая.

Последний раз небо полностью так закрывали 10 лет назад — во время войны в Ливии.

- Проиграют все, если через Белоруссию нельзя будет летать, - уверен Борисов. - Так как восток Украины для полетов тоже закрыт, большая часть бортов отправится через Прибалтику. Если рейс в Северную Европу, то крюк не большой, а если в центральную или южную, то перепробег получается солидный. В аэропорты юга Европы, скорее всего, начнут летать через Черное море.

- Билеты подорожают?

- На какие-то рейсы да, на какие-то нет. Издержки перевозчиков точно вырастут. Но ценообразование — сложная тема. Если заметно подорожают билеты — пассажиры уйдут. Я бы не стал говорить, что цены гарантированно поднимутся, некоторые перевозчики сохранят стоимость перелета, пожертвовав частью прибыли, - уверен эксперт.

По словам специалиста, все зависит от конкретных маршрутов. Например, в Грецию или Черногорию из Москвы летать станет заметно дольше и, вероятно, дороже — слишком увеличивается перепробег.

Но ICAO решения еще не приняла. Вполне вероятно, что полеты над Белоруссией жестко запрещать не будут.

- Тогда в проигрыше останутся сами европейские перевозчики. Они будут нести дополнительные издержки по сравнению с компаниями, которые продолжат летать над Белоруссией, - уверен Борисов.

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