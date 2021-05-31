Глава МИД Белоруссии: Решение о судьбе задержанной в Минске россиянки Софьи Сапега примет суд

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, комментируя ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапеги, заявил, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принимать суд. Девушка была спутницей основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, которую тоже сняли с рейса авиакомпании Ryanair.

По словам главы белорусского МИД, сейчас следствие проверяет ее на причастность к управлению Telegram-каналом, где на фоне массовых акций протеста после президентских выборов в августе прошлого года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов республики.

«Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд», - сказал Владимир Макей в интервью газете «Коммерсант».

Министр добавил, что «не может предсказать», какое именно решение может принять суд, поскольку «существуют разные варианты».

«Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», - подытожил Макей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Софья Сапега призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии ТГ-канала. Россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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