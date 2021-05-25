Мария Захарова — о посадке Ryanair: Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам

Мария Захарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 мая власти Белоруссии экстренно посадили самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. В числе пассажиров был Роман Протасевич, 26-летний администратор ультраоппозиционного телеграм-канала «Nexta», не признававшего итоги прошлогодних выборов в Белоруссии. Сейчас молодой человек даёт показания в минском СИЗО. По одной из версий, он причастен к деятельности «добровольческих батальонов» — украинских карательных подразделений в Донбассе. Впрочем, белорусские следователи сейчас инкриминируют ему иные деяния — «координацию экстремистских акций на территории РБ».

Как на подобные действия властей Белоруссии смотрит Россия? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал спикер МИД РФ — Мария Захарова.

ЗА СИТУАЦИЕЙ ПРИСТАЛЬНО СЛЕДИМ

— Мария Владимировна, как можно прокомментировать ситуацию с рейсом Ryanair?

— Всё это уже неоднократно комментировали представители, по-моему, всех стран, в том числе и те, кто непосредственно должен был комментировать (белорусская сторона). И почему-то мы услышали целый хор, причем хорошо срежиссированный, со стороны коллективного Запада.

— Тут особенно Британия отличилась: «В связи с действиями властей Белоруссии хотим ввести санкции против… «Северного потока-2».

Как летел самолет компании Ryanair. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

— Знаете, такой уже притчей во языцех стали «британские ученые». Мне кажется, на подходе уже «британская логика» — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят.

— Если всё-таки вернуться к «делу Протасевича»…

— Давайте тогда прокомментируем ситуацию по порядку. Мы внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании Ryanair. Мы видели официальные сообщения белорусской стороны. Посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности, по решению командира экипажа, что было подтверждено со стороны авиакомпании, из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля, для оказания помощи при посадке в случае необходимости. Хочу напомнить, в том числе и нашим западным коллегам (в первую очередь из ЕС), что поблизости [от маршрута авиалайнера] была расположена белорусская атомная электростанция.

СОФЬЕ САПЕГЕ ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ

— И вот таким образом в руки властей РБ попадают два пассажира.

— Мы также приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей канала «Нехта» господина Протасевича. Он находился на борту, он оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности, о чем белорусская сторона говорила. Мы подчеркнули и полагаем, что данный вопрос является внутренним делом Белоруссии. Тоже напоминаем тем странам, которые называют себя цивилизованными, о том, что есть внутренние дела государства. Была информация, — и, как вы знаете, ее начало отрабатывать наше посольство с утра, — о том, что гражданка России, которая находилась среди пассажиров, не вернулась на борт.

— Софья Сапега, спутница Протасевича.

— Да. Эта информация сразу же была принята нашим посольством и консульскими представителями в проработку. С одной стороны, мы могли бы удивиться тем заявлениям, которые прозвучали от некоторых политических деятелей, — якобы «Россия ничего не делает, чтобы узнать судьбу граждан, и что якобы даже консул отказался от встречи с ней». С другой стороны, зная этих витий, мы удивлены не были. Не первая ложь, не последняя.

— Какая либо консульская помощь ей оказывается?

— Наш консул встречался с родителями гражданки Сапеги. Им был рекомендован адвокат, на случай необходимости, для оказания квалифицированной юридической помощи. Наши дипломаты в Минске находятся в постоянном контакте с ними. Также был направлен соответствующий запрос в компетентные органы Белоруссии — и было получено уведомление о ее задержании. Соответственно, наше посольство продолжает взаимодействовать по данному вопросу с белорусской стороной.

— То есть гуляющие по соцсетям заявления, что «Россия не занимается собственной гражданкой…»

— Это вранье, это неправда. Мы будем комментировать каждое подобное заявление, и мы будем говорить о каждом шаге, которые предпринимаем для оказания содействия российской гражданке, как мы всегда и делали. И любые попытки, связанные с дискредитацией нашего посольства, наших консульских сотрудников в Минске, будут пресекаться нашими опровержениями.

ЭТО ПОХОЖЕ НА АНЕКДОТ «А НАС-ТО ЗА ЧТО?»

— Атлантические партнёры дружно выражают Минску крайнее раздражение.

— И удивление эта реакция вызывает потому, что у нас огромное количество примеров, причем они никем не скрывались, когда на протяжении многих лет именно наши западные партнеры занимались ровно тем, что сегодня вызвало у них какой-то непонятный шок.

— Не только западные, Молдавия самолет Рогозина не пускала в 2017 году.

— Когда мы говорим «западные», это не только вопрос географический, это вопрос в том числе идеологический, политический. Давайте просто пройдемся по некоторым примерам. 2004 год. Соединенные Штаты Америки вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич личный борт, он следовал по маршруту Москва-Барбадос-Аспен и принадлежал бывшему замминистра финансов России — Андрею Вавилову. Он был подвергнут допросу. Затем 2012-й год, Турция, член НАТО, с помощью истребителей посадили самолет Москва-Дамаск. Вы, наверное, помните эту драматическую историю.

Роман Протасевич на допросе в СИЗО. Фото: REUTERS

— Как говорится, «вы не понимаете, это другое».

— Да. Борт был обыскан, изъят груз. Идем дальше. 2013-й год. По требованию спецслужб США (они тогда охотились за Эдвардом Сноуденом) был принудительно посажен в Вене, то есть в третьем государстве, и досмотрен самолет президента Боливии. Он тогда летел из Москвы. Я еще раз подчеркну, речь идет о том, что США (одно государство) потребовали от Австрии (второго государства), чтобы приземлился принудительно борт президента Боливии (третьего государства).

— Напоминает украинский анекдот: «А нас-то за что?»

— На мой взгляд, очень рельефным в данном случае является пример посадки белорусского лайнера. Вспомните, «Белавиа», 2016-й год. Рейс вылетел из Киевского аэропорта. За 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера (а украинский диспетчер угрожал поднять в случае отказа боевые истребители) вернуться в аэропорт вылета. Для чего это нужно было сделать? Для того чтобы снять гражданина Армении — Армена Мартиросяна.

— Общественный деятель такой.

— Хотели снять его с рейса, потому что он был активистом Антимайдана. Далее, совсем недавно — были планы по захвату, как они говорили, «вагнеровцев» с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. Но та операция тогда не удалась. Это очень важный момент. Все акции были совершены намеренно, с нарушением международных правовых норм. То есть когда страны планировали их совершить и совершали — они четко понимали, что все это незаконно, и все это шло через угрозу применения силы. И вот эта коллективная реакция, которую мы сейчас увидели на примере западной истерики, — хочется задать вопрос: а у вас разве памяти нет, неужели это всё забыли?

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