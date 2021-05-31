Бизнес-омбудсмен предложил отменить в России налог на дивиденды для ООО с одним учредителем

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает нужным отменить в нашей стране налог на дивиденды для малых и средних предприятий (МСП) в форме ООО с одним учредителем, а также для предпринимателей, деятельность которых связана с улучшением экологии.

Об этом говорится в специальном докладе «МСП/Постковид. Время для системных изменений», подготовленном бизнес-омбудсменом в рамках его ежегодного отчета перед главой государства.

«Отменить налог на дивиденды для МСП в форме ООО с одним учредителем или учредителями – членами одной семьи. Отменить налоги для видов деятельности, связанных с улучшением экологии», - говорится в тексте спецдоклада, который пресс-служба Бориса Титова предоставила ТАСС.

Кроме того, в документе предлагается отменить налоги для видов деятельности, связанных с улучшением экологии, а также «расширить действие инвестиционного вычета, распространив его не только на налог на прибыль, но и на налог на имущество организации, НДС, акцизы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее аппарат бизнес-омбудсмена России предложил для борьбы с нелегальным алкогольным рынком запретить открытую продажу в стране самогонных аппаратов. А еще Борис Титов сообщил, что покинет свой пост в 2022 году, потому что не может занимать эту должность более двух сроков подряд, а его полномочия истекают уже в следующем году. Титов был назначен бизнес-омбудсменом 22 июня 2012 года.