Бывший повар Путина рассказал, какую еду предпочитает президент России

Французский повар Жером Риго несколько лет работал в Кремле. Фото: Instagram/Rigaud Jerome

Французский повар Жером Риго, который работал в Кремле в течении нескольких лет, поделился с журналистами воспоминаниями об этом периоде своей жизни, а также рассказал о кулинарных предпочтениях президента России.

Как поведал француз в интервью изданию Paris Match, российский лидер любит мясные блюда, а вот нынешний зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, возглавлявший страну с 2008 по 2012 год, предпочитает рыбу.

Бывший шеф-повар Кремля также рассказал, что перед началом каждого рабочего дня все продукты для президентского стола проверялись в лаборатории.

«Русские — очень душевные люди, они могут часами сидеть за столом. Голод оставил след в их памяти, и поэтому они никогда не выбрасывают хлеб и уважительно относятся к еде», - отметил Жером Риго.

Он также сообщил, что отвечал за блюда на приемах и банкетах, которые устраивались от имени главы государства, накрывал столы на две тысячи человек. Однако отказался рассказать подробности о работе в Кремле, сославшись на обязанность хранить гостайну.

К слову, ранее Жером Риго в интервью kp.ru не стал делиться своими рецептами, чтобы никто не подумал, что это любимое блюдо российского лидера. Зато рассказал, что дома для одного себя вообще не готовит.