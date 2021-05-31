На Алтае столкнулись микроавтобус и легковушка, погибли три человека, пострадали семеро

В результате аварии на трассе в Первомайском районе погибли три человека, пострадали семеро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром в понедельник, 31 мая, в Первомайском районе Алтайского края столкнулись перевозивший рабочих микроавтобус Iveco и легковой автомобиль Mazda, в результате погибли три человека – водитель и два пассажира легковушки, еще семеро пострадали.

Как уточнили в пресс-службе краевого главка МВД, авария произошла на втором километре трассы К-04 «Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново». Автобус, принадлежащий одному из местных предприятий, перевозил его работников.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что есть пострадавшие пассажиры автобуса», - сказали в пресс-службе.