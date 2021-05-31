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В мире31 мая 2021 8:08

КНДР осудила Южную Корею и США за снятие ограничения на дальность ракет

Договоренность является свидетельством наглой и двойной политики, считают в Северной Корее
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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КНДР осудила Сеул и Вашингтон за снятие ограничения на дальность ракет

КНДР осудила Сеул и Вашингтон за снятие ограничения на дальность ракет

Фото: REUTERS

Северная Корея осуждает договоренность между Южной Кореей и Соединенными Штатами о снятии ограничений на дальность ракет. Об этом говорится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

Автор текста указывает, что договоренность является "концентрированным выражением" враждебной политики против КНДР, а также свидетельством наглой и двойной политики.

- США, упорно называя меры, принятые КНДР для самообороны, нарушением резолюций ООН, предоставляют своим союзникам неограниченное право на разработку ракет. Они поглощены конфронтацией, несмотря на свои разговоры о диалоге, — гласит текст статьи.

Ранее президенты США и Республики Корея Джо Байден и Мун Чжэ Ин выразили свою полную приверженность избавлению Корейского полуострова от ядерной угрозы. Также Байден выразил готовность оказывать помощь отношениям между двумя Кореями и улучшать ситуацию с правами человека в КНДР. Кроме того, американский президент пообещал оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в Северной Корее.