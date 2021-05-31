Лавров: Россия готова обсуждать тему прав человека с США, запретных тем нет

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва готова обсуждать тему прав человека с американской стороной. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что запретных тем нет.

Напомним, накануне американский президент Джо Байден заявил, что собирается поднять тему прав человека на предстоящий встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров должна состоятся в Женеве 16 июня. Как сообщалось, главы США и России намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ожидать слишком много от предстоящего саммита.