Самоуправляемый дрон без приказа убил человека

Самоуправляемый дрон впервые принял решение атаковать человека Фото: Александр ГЛУЗ

Турецкий военный квадрокоптер KARGU-2 атаковал человека во время вооружённого конфликта в Ливии, находясь в полностью автономном режиме.

Как передает издание New Scientist со ссылкой на исследование Организации Объединенных Наций (ООН), этой первый в истории случай, когда самоуправляемый дрон без приказа человека совершает атаку.

По данным издания, инцидент произошел в марте 2020 года, однако известно о нем стало только сейчас. Уточняется, что квадрокоптер работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован на автоматический поиск и уничтожение цели.

Погибший был участником Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара, которая сражается против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.

Напомним, ранее появилось сообщение, что российские военные в этом году будут учиться создавать специальные районы с максимальной степенью защиты. Речь идет о районах «непроницаемой защиты» от дронов.