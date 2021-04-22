Российские военные научатся создавать районы "непроницаемой защиты" от дронов

Российские военные будут учиться создавать специальные районы с максимальной степенью защиты.

В этом году войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проведут в округах несколько уникальных учений. Задача подразделений РЭБ - получить навыки организации специальных зон, полностью недоступных для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника, сообщают "Известия".

Уточняется, что уже в следующем году подобные маневры повторят в масштабе страны. Такой новый подход, как предполагают эксперты, должен значительно увеличить уровень безопасность России.

- Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными, - отмечает издание.