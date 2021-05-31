Россия давит и крушит, но не может отыграться: наши уступают шведам 0:1 после двух периодов ЧМ-2021 по хоккею

Россия играет против Швеции. Фото: REUTERS

Сборная России пока что не может переломить ход поединка против Швеции. По игре россияне не уступают ни в чем шведам, но по счету все же пока 0:1 после 40 минут игры.

По сути, во втором периоде ничего не поменялось после того, как завершился первый период встречи. Российская команда пропустила шайбу на 8-й минуте поединка - соперник воспользовался большинством. Вторая двадцатиминутка для команды Валерия Брагина сложилась неплохо - было много атак, соперников заставляли прижиматься к воротам. Но пока что оборона шведов сдерживает все наши натиски.

В поединке наступил 15-минутный перерыв, после которого встреча в Риге будет возобновлена. У нашей команды, напомним, пока что 4 победы в 5 матчах турнира. А завтра, 1 июня, последний поединок на групповом этапе ЧМ-2021 против хоккеистов Беларуси.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Швеция на ЧМ-2021 по хоккею.