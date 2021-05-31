Россия продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня

Россия продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 31 мая, стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение было принято из-за того, что в этих двух странах по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально полеты были приостановлены с 15 апреля до 1 июня 2021 года, российским туристам рекомендовали или выбрать другое место для отдыха, или перенести поездку на более поздние даты. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 80 процентов наших курортников, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции, а из Танзании россияне привозят не только коронавирусную инфекцию, а еще и малярию.

Ранее Турция выразила надежду на открытие воздушных ворот в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу напомнил, что решение об ограничении авиасообщения не было политическим.