Россия с июня возобновляет полеты в девять стран Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В июне Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение еще с девятью странами. Так, с 2 июня снова начнут летать самолеты в Великобританию по маршруту «Москва – Лондон» и обратно три раза в неделю.

С 10 июня возобновится регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией. Ранее «КП» рассказывала о том, сколько раз в неделю и по каким маршрутам будут осуществляться рейсы.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

В сообщении штаба уточняется, что «в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения».

Кроме того, как писал сайт kp.ru, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно.