ООН: Смертоносные дроны без операторов могли использоваться в Ливии в 2020 году

Доклад был представлен Совету Безопасности ООН в начале марта 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автономные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не требующие управления людьми-операторами, могли использоваться в Ливии во время боев в окрестностях Триполи в марте прошлого года.

Об этом говорится в докладе экспертов ООН о ситуации в Ливии в 2020 году, который был представлен Совбезу еще в начале марта этого года, а через пару недель и опубликован на сайте ООН. Однако западная пресса обратила внимание на этот документ только сейчас – после того, как появилась информация о том, что самоуправляемый дрон впервые убил человека без приказа. Правда, в докладе экспертов Организации упоминания об этом случае или прямых подтверждений таких предположений нет.

В документе говорится, что в марте 2020-го при отступлении Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, колонны тылового обеспечения и отступающие подразделения «были выслежены и дистанционно атакованы боевыми БПЛА или смертоносными автономными системами вооружений, такими как «STM Каргу-2», и другими барражирующими боеприпасами».

«Смертоносные автономные системы вооружений были запрограммированы на поражение целей, не требующее связи между оператором и боеприпасами: по сути, это было полноценное применение механизма автономного режима наведения», - цитирует доклад ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее издание New Scientist со ссылкой на исследование ООН сообщило, что турецкий военный квадрокоптер KARGU-2, находясь в полностью автономном режиме атаковал и якобы убил человека во время вооружённого конфликта в Ливии.