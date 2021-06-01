ВОЗ решила называть новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита Фото: Олег ЗОЛОТО

Всемирная организация здравоохранения решила называть новые штаммы коронавирусной инфекции буквами греческого алфавита. Об этом во вторник, 1 июня, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Новая система обозначения мутаций будет простой, а сами названия штаммов - легкими для произношения и запоминания:

- альфа (Α) - британский (B.1.1.7)

- бета (Β) - южноафриканский (B.1.351)

- гамма (Γ) - бразильский (P.1)

- дельта (Δ) - индийский (B.1.617.2)

Представитель организации объяснили, что данные обоснования были выбраны группой экспертов со всего мира после продолжительных консультаций и рассмотрения множества потенциальных систем наименований.

- Новая маркировка штаммов коронавирусной инфекции не означает отказ от нынешней системы научных наименований. Она передает важную информацию и будет продолжать применяться в исследованиях, - говорится в сообщении ВОЗ.

Основным недостатком нынешней системы научных наименований является их трудность для произношения и запоминания. Кроме того, отмечают представители организации, люди в настоящее время называют разновидности коронавируса по месту, где они были впервые зафиксированы, что «может носить порочащий и дискриминационный характер».

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины эффективно защищают от всех штаммов новой коронавирусной инфекции.