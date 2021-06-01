Лукашенко сообщил, что Россия поставит в Белоруссию современное вооружение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона поставит в Белоруссию современное вооружение. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи.

Глава республики отметил, что одна из тем его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения из России в Белоруссию. На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы переброски российских вооруженных сил в республику и формирования в Белоруссии российских военных баз не обсуждались в Сочи на переговорах с президентом РФ.

- По нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Если будет какая-то настороженность, будем видеть активизацию сил НАТО, только тогда в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены к нам, - отметил политик.

Белорусский лидер добавил, что уже поручил соответствующим должностным лицам определиться с коллегами из России, что из современного вооружения прежде всего необходимо государству.