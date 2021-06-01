Минкомсвязь обсуждает возможность регистрации пассажиров на рейсы без паспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает с российскими аэропортами возможность регистрации пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему. Об этом во вторник, 1 июня, сообщи глава министерства Максут Шадаев.

Министр отметил, что в законодательстве России прямо указано, что биометрическая система является аналогом паспорта.

- При регистрации на рейс в аэропортах, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация жителей России, - отметил Максут Шадаев.

По словам главы Минкомсвязи, биометрию будут использовать для разгрузки аэропортов, чтобы сделать регистрацию и посадку на рейс более быстрой.

Ранее представитель российского министерства внутренних дел и Сбербанка выступили с предложением ввести в государстве ответственность за подделку биометрических данных.