Стивен Кинг назвал "Ведьму из Блэр" самым страшным фильмом ужасов

Стивен Кинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский писатель Стивен Кинг назвал самый страшный для него фильм ужасов. По его словам, он боялся, когда смотрел хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», и даже не смог досмотреть эту ленту до конца.

«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: выключите это!» - заявил он в интервью для Dread Central, назвав, происходившие в фильме слишком жутким и странным

Фильм режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывает о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль штата Мэриленд, где они собираются снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.

После премьеры картина получила положительные отзывы зрителей и критиков, а также стала успешной в мировом прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов лента заработала более 248 миллионов долларов, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с наиболее успешным соотношением расходов и доходов.