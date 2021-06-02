Второй этап туров с кэшбэком начнется 1 октября 2021 и продлится до декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй этап продажи туров с кэшбэков в России начнется 1 октября текущего 2021 года и продлится до декабря. Об этом в среду, 2 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Следующая возможность купить туры с основным кэшбэком будет осенью 2021 года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже текущим летом. На программу туристического кешбэка планируется ежегодно выделять по пять миллиардов рублей, - сообщила она в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

По словам Догузовой, в этом году туристической поток в России может восстановиться на 80-85 процентов к уровню 2019 года. Турпоток в курортные российские регионы может вырасти на 15-20 процентов к доковидному периоду.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 мая по всей России стартовала программа детского туристического кэшбэка. С покупки путевки в детские лагеря можно вернуть до 50 процентов ее стоимости: для этого нужно оплатить отдых картой МИР, зарегистрированной в системе лояльности.