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Экономика2 июня 2021 11:35

Набиуллина заявила, что санкции США представляют «постоянный риск» для России

Глава Центробанка отметила, что у России достаточно резервов, чтобы выдержать любые геополитические сценарии
Ксения АНУФРИЕВА
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Набиуллина заявила, что санкции США представляют «постоянный риск» для России

Набиуллина заявила, что санкции США представляют «постоянный риск» для России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции со стороны Соединенных Штатов представляют «постоянный риск» для России, поэтому монетарная, налоговая и макроэкономическая политика страны остается достаточно консервативной. Об этом в среду, 2 июня, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Руководитель регулятора подчеркнула, что финансовые резервы РФ достаточно велики и диверсифицированы, чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев.

- У России достаточно резервов, чтобы выдержать любые геополитические и финансовые сценарии. Это объясняется в том числе тем, что финансовые резервы нашей страны носят крайне диверсифицированный характер, - сказала Эльвира Набиуллина в интервью американской телекомпании CNBC.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российская сторона должна быть готова к жестким санкциям со стороны западных государств, в том числе Соединенных Штатов.